Запчастини для КАМАЗ

Власникам великовантажних машин Камського автомобільного заводу нерідко доводиться шукати запчастини КАМАЗ. Асортимент продукції включає більше 4000 найменувань. Це електрика, електроніка, оптика, коробки передач, елементи ходової, інші запасні частини. Пошуки займають чимало часу, при цьому можна придбати неякісний товар, що призводить до простоїв, неякісного ремонту. Набагато зручніше купити запчастини КАМАЗ в нашому інтернет-магазині, де в електронному каталозі ви знайдете оригінальні деталі від виробника.

Автомобіль КАМАЗ і комплектуючі до нього

Камський автозавод випускає кілька модифікацій великовантажних машин. Це тягачі і самоскиди, бортові вантажівки та військові моделі. Завдяки простоті експлуатації, їх можна зустріти на будь-якій дорозі не тільки в СНД, але і в багатьох країнах світу.

Автовласники цінують їх надійність, тривалість експлуатації. Основні переваги подібних вантажних автомобілів - простота конструкції, нескладний ремонт. KamAZ потрібен скрізь: в сільському господарстві, при будівництві доріг, на будівництвах житлових будинків і підприємств, в промисловості. Часто їх застосовують для перевезення будматеріалів: піску, щебеню, торфу, гравію, цементу.

Машини цього класу відповідають усім заявленим стандартам, поломок з вини автозаводу практично немає. Але навіть сама витривала і міцна модель вимагає техогляду і заміни комплектуючих.

Причиною ремонту можуть бути:

аварія, фізичне пошкодження вузлів і їх елементів,

знос основних деталей, закінчення терміну їх використання,

несправність датчиків, приладів, які починають демонструвати невірні дані.

У підсумку потрібні запчастини для кабіни або інші деталі.

Компанія «КамТех» пропонує купити запчастини на КАМАЗ в Україні не так складно, їх виготовленням займаються на багатьох підприємствах. При цьому тільки заводські оригінальні вироби відповідають заданим стандартам і не шкодять автомобілю.

Так, наприклад, якісні підшипники, вкладиші, на перший погляд, складно відрізнити від підробок. Ненадійні продавці легко видають їх за оригінали. У той же час, зламані деталі можуть завдати шкоди іншим вузлам, їх елементам. Підробками часто виявляються багато автозапчастини КАМАЗ: електронні деталі, скоби підшипників, вал масляного насоса, гідромуфти, запчастини для КПП та інші.

Чому оригінальні деталі KamAZ надійніше?

Сьогодні є чимало заводів, приватних цехів, де виробляють запчастини для двигуна КАМАЗ і інші елементи, але у них свої технології, особливості виробництва, своя технічна документація. Навіть якщо у них легальне виробництво, деталі можуть не підійти до вантажного автомобіля даного класу, а їх якість мало порівнянно зі стандартами інших постачальників.

Оригінальні деталі КАМАЗа виробляються безпосередньо на концерні, на заводах-суміжниках.

Дотримуються всі технологічні вимоги до виробництва.

Сировина для таких виробів беруть найбільш якісне: хороші сорти стали, сучасні сплави.

Конструкція розроблена фахівцями, на неї є нормативна документація.

Виробники добре розуміють, на які навантаження розраховані комплектуючі, якими якостями повинні володіти.

У каталогах є абсолютно всі вироби, необхідні для ремонту будь-якої моделі: бортової вантажівки, самоскида або сідельного тягача.

Оригінальний номер виробів дозволяє швидко їх ідентифікувати.

Запчастини КАМАЗ в інтернет-магазин «КамТех» поставляються від виробника, минаючи посередників, що знижує ризик шлюбу до мінімуму. Вони відрізняються підвищеною надійністю, їх не доведеться доводити вручну.

Порівнюємо оригінали і контрафакт

Оригінальні вироби мають значні переваги перед «сірими».

Ціна. Різниця у вартості зазвичай буває 10-20%, через що автовласники іноді вибирають «сірі» деталі. Але зате термін служби останніх набагато менше, а оригінали витримують заявлений термін експлуатації. Гарантія. Виробники Kamaz гарантують роботу своїх комплектуючих протягом певного часу, підтверджують це особливим документом. На контрафакт гарантій немає. Технологія. Підприємства, які постачають вироби на конвеєр автовиробника, постійно шукають нові можливості вдосконалити технологію, зробити деталі міцнішими, надійними, використовуючи сучасні сплави, обробку. Підробки роблять на застарілому обладнанні за старими технологіями. Контроль. На сучасних заводах кожен вузол, елемент проходить ВТК. Він перевіряється на стендах, практично. Контрафакт не перевіряють. Якість. Офіційна продукція має сертифікати якості, нелегальна не підтверджує свій рівень ніякими документами.

Вибір оригінальних аналогів – це турбота про своє великовантажному автомобілі, гарантія якісного ремонту, безвідмовної роботи в подальшому.

Де придбати деталі на KAMAZ?

Якщо поломка вже сталася, потрібні комплектуючі, на допомогу прийде магазин запчастин КАМАЗ від компанії «КамТех». Тут в електронному каталозі ви знайдете вузли та їх елементи для будь-якої моделі вантажівки.

На українському ринку ми працюємо вже 8 років. Нам довіряють, як приватні покупці, так і компанії, для яких ми підготували особливі оптові пропозиції.

Величезні склади в Харкові, площа яких складає більше 15 тисяч кв.м, дозволяє завжди мати в наявності великі партії виробів, забезпечуючи безперебійні оптові поставки тим, хто купує запчастини на Камаз оптом.

Товари, представлені в каталозі сертифіковані, їх виготовляють відповідно до нормативів і стандартів, розробленими за участю фахівців.

Магазин КАМАЗ працює з усіма споживачами: дрібними підприємцями, фізичними, юридичними особами, ПДВшника, відправляємо як оптові партії, так і окремі деталі.

Доставка здійснюється в Київ, Одесу, Дніпро, Миколаїв, інші міста України, ближнього зарубіжжя зручними для замовника способами: «Новою поштою», «Делівері», за допомогою кур'єрів.

Ми зацікавлені в довгостроковому співробітництві, тому постійно вдосконалюємо сервіс.

«КамТех» − це інтернет-магазин КАМАЗ, що пропонує запасні деталі для обслуговування і ремонту, асортимент яких налічує більше 4000 найменувань. Приєднуйтесь до нас – ви побачите, що з нами комфортно співпрацювати!