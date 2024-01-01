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м Харків, пл.Кононенко, 1а
Авторинок «ЛОСК»

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+380 73-058-71-74
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kamaz
Новинки
Енергоакумулятор 4310 тип 24/24 для КамАЗ 100-3519200 / Китай Код: КТ003372
Енергоакумулятор 4310 тип 24/24 для КамАЗ 100-3519200 / Китай 100-3519200
2100 грн
Елемент ФГОТ у зборі для КамАЗ K PL 420-1117040 Код: КТ003371
Елемент ФГОТ у зборі для КамАЗ K PL 420-1117040 K PL 420-1117040
570 грн
Якір стартера для КамАЗ СТ142-3708200 / Борисов Код: КТ003382
Якір стартера для КамАЗ СТ142-3708200 / Борисов СТ142-3708200
10600 грн
Енергоакумулятор ЄВРО тип 24/24 для КамАЗ 661-3519200 / Китай Код: КТ003381
Енергоакумулятор ЄВРО тип 24/24 для КамАЗ 661-3519200 / Китай 661-3519200
2385 грн
Енергоакумулятор 5320 тип 20/20 для КамАЗ 100-3519100 / Китай Код: КТ003378
Енергоакумулятор 5320 тип 20/20 для КамАЗ 100-3519100 / Китай 100-3519100
1900 грн
Енергоакумулятор 5320 (тип 20/20) для КамАЗ 661-3519100 / КЗТАА Код: КТ003377
Енергоакумулятор 5320 (тип 20/20) для КамАЗ 661-3519100 / КЗТАА 661-3519100
5500 грн
Енергоакумулятор ЄВРО тип 24/20 для КамАЗ 661-3519200 / КЗТАА Код: КТ003380
Енергоакумулятор ЄВРО тип 24/20 для КамАЗ 661-3519200 / КЗТАА 661-3519200
6400 грн
Трубки високого тиску (з 8-ми) ЄВРО для КамАЗ 740.11 / ВАТ КамАЗ Код: КТ002935
Трубки високого тиску (з 8-ми) ЄВРО для КамАЗ 740.11 / ВАТ КамАЗ 740.11
3000 грн
Трубка ПВХ поліамідна ПА-11 Ф10х1 для КамАЗ ПА-11Ф10 / Завод Код: КТ002925
Трубка ПВХ поліамідна ПА-11 Ф10х1 для КамАЗ ПА-11Ф10 / Завод ПА-11Ф10
30 грн
Трубка ПВХ поліамідна ПА-11 Ф12х1,5 для КамАЗ ПА-11Ф12 / Завод Код: КТ002926
Трубка ПВХ поліамідна ПА-11 Ф12х1,5 для КамАЗ ПА-11Ф12 / Завод ПА-11Ф12
30 грн
Трубка ПВХ поліамідна ПА-11 Ф8х1 для КамАЗ ПА-11Ф8 / Завод Код: КТ002927
Трубка ПВХ поліамідна ПА-11 Ф8х1 для КамАЗ ПА-11Ф8 / Завод ПА-11Ф8
25 грн
Трубка поршня енергоакумулятора з штовхачем для КамАЗ 100-3519176 Код: КТ002928
Трубка поршня енергоакумулятора з штовхачем для КамАЗ 100-3519176 100-3519176
106 грн
Каталог запчастин
Новинки
Енергоакумулятор 4310 тип 24/24 для КамАЗ 100-3519200 / Китай Код: КТ003372
Енергоакумулятор 4310 тип 24/24 для КамАЗ 100-3519200 / Китай 100-3519200
2100 грн
Елемент ФГОТ у зборі для КамАЗ K PL 420-1117040 Код: КТ003371
Елемент ФГОТ у зборі для КамАЗ K PL 420-1117040 K PL 420-1117040
570 грн
Якір стартера для КамАЗ СТ142-3708200 / Борисов Код: КТ003382
Якір стартера для КамАЗ СТ142-3708200 / Борисов СТ142-3708200
10600 грн
Енергоакумулятор ЄВРО тип 24/24 для КамАЗ 661-3519200 / Китай Код: КТ003381
Енергоакумулятор ЄВРО тип 24/24 для КамАЗ 661-3519200 / Китай 661-3519200
2385 грн
Енергоакумулятор 5320 тип 20/20 для КамАЗ 100-3519100 / Китай Код: КТ003378
Енергоакумулятор 5320 тип 20/20 для КамАЗ 100-3519100 / Китай 100-3519100
1900 грн
Енергоакумулятор 5320 (тип 20/20) для КамАЗ 661-3519100 / КЗТАА Код: КТ003377
Енергоакумулятор 5320 (тип 20/20) для КамАЗ 661-3519100 / КЗТАА 661-3519100
5500 грн
Енергоакумулятор ЄВРО тип 24/20 для КамАЗ 661-3519200 / КЗТАА Код: КТ003380
Енергоакумулятор ЄВРО тип 24/20 для КамАЗ 661-3519200 / КЗТАА 661-3519200
6400 грн
Трубки високого тиску (з 8-ми) ЄВРО для КамАЗ 740.11 / ВАТ КамАЗ Код: КТ002935
Трубки високого тиску (з 8-ми) ЄВРО для КамАЗ 740.11 / ВАТ КамАЗ 740.11
3000 грн
Трубка ПВХ поліамідна ПА-11 Ф10х1 для КамАЗ ПА-11Ф10 / Завод Код: КТ002925
Трубка ПВХ поліамідна ПА-11 Ф10х1 для КамАЗ ПА-11Ф10 / Завод ПА-11Ф10
30 грн
Трубка ПВХ поліамідна ПА-11 Ф12х1,5 для КамАЗ ПА-11Ф12 / Завод Код: КТ002926
Трубка ПВХ поліамідна ПА-11 Ф12х1,5 для КамАЗ ПА-11Ф12 / Завод ПА-11Ф12
30 грн
Трубка ПВХ поліамідна ПА-11 Ф8х1 для КамАЗ ПА-11Ф8 / Завод Код: КТ002927
Трубка ПВХ поліамідна ПА-11 Ф8х1 для КамАЗ ПА-11Ф8 / Завод ПА-11Ф8
25 грн
Трубка поршня енергоакумулятора з штовхачем для КамАЗ 100-3519176 Код: КТ002928
Трубка поршня енергоакумулятора з штовхачем для КамАЗ 100-3519176 100-3519176
106 грн
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та
Доставка
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Інформація для оптових клієнтів

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Переваги роботи з КамТех
Вигідні ціни

Ми отримуємо поставки запчастин безпосередньо з Заводів-виробників без посередників

Більше 4000 запчастин на КАМАЗ в наявності

Регулярний аналіз потреб клієнтів і власні склади

Професійні технічно грамотні менеджери

Постійні тренінги менеджерів і внутрішні іспити на знання продукції

Можливість роботи з ПДВ

Наявність всіх необхідних документів для співпраці

Регулярна робота з оптовиками

Ми постійно працюємо з оптовиками і можемо надавати індивідуальні знижки в залежності від обсягу купівлі + стабільна наявність товару

Ще трохи інформації про КамТех
Что же кроме вышеперечисленного дает Kam-teh
Зручний пошук
товарів по сайту
Возможность Оn-Line заказа и консультации
Можливість Оn-Line
замовлення та консультації
Возможность оплаты через WayForPay
Можливість оплати
через WayForPay
Наличие возможности покупки с НДС
Наявність можливості
покупки з ПДВ
Доставка по всей территории Украины
Доставка по всій
території України
NP
Наша позиція і мета дуже проста - «Ми розвиваємося, щоб допомогти Вам максимально і легко і швидко знайти потрібну деталь без нервування і затримки доставки»
Якщо у Вас є питання або пропозиції щодо співпраці Ви можете зв'язатися з нами будь-яким зручним способом. * З умовами для оптовиків можна ознайомитися тут
Режим роботи:
Пн: 9:00 - 17:00 (відправок немає, але заявки приймаються)
Вт - Пт: 9:00 - 17:00
Сб: 9:00 - 15:30
Нд: Вихідний
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Залишилися питання? Задайте їх, відправивши цю форму, або зателефонуйте +38 097 058 71 74 +38 050 058 71 74

Запчастини для КАМАЗ

Власникам великовантажних машин Камського автомобільного заводу нерідко доводиться шукати запчастини КАМАЗ. Асортимент продукції включає більше 4000 найменувань. Це електрика, електроніка, оптика, коробки передач, елементи ходової, інші запасні частини. Пошуки займають чимало часу, при цьому можна придбати неякісний товар, що призводить до простоїв, неякісного ремонту. Набагато зручніше купити запчастини КАМАЗ в нашому інтернет-магазині, де в електронному каталозі ви знайдете оригінальні деталі від виробника.

Автомобіль КАМАЗ і комплектуючі до нього

Камський автозавод випускає кілька модифікацій великовантажних машин. Це тягачі і самоскиди, бортові вантажівки та військові моделі. Завдяки простоті експлуатації, їх можна зустріти на будь-якій дорозі не тільки в СНД, але і в багатьох країнах світу.

Автовласники цінують їх надійність, тривалість експлуатації. Основні переваги подібних вантажних автомобілів - простота конструкції, нескладний ремонт. KamAZ потрібен скрізь: в сільському господарстві, при будівництві доріг, на будівництвах житлових будинків і підприємств, в промисловості. Часто їх застосовують для перевезення будматеріалів: піску, щебеню, торфу, гравію, цементу.

Машини цього класу відповідають усім заявленим стандартам, поломок з вини автозаводу практично немає. Але навіть сама витривала і міцна модель вимагає техогляду і заміни комплектуючих.

Причиною ремонту можуть бути:

  • аварія, фізичне пошкодження вузлів і їх елементів,
  • знос основних деталей, закінчення терміну їх використання,
  • несправність датчиків, приладів, які починають демонструвати невірні дані.

У підсумку потрібні запчастини для кабіни або інші деталі.

Компанія «КамТех» пропонує купити запчастини на КАМАЗ в Україні не так складно, їх виготовленням займаються на багатьох підприємствах. При цьому тільки заводські оригінальні вироби відповідають заданим стандартам і не шкодять автомобілю.

Так, наприклад, якісні підшипники, вкладиші, на перший погляд, складно відрізнити від підробок. Ненадійні продавці легко видають їх за оригінали. У той же час, зламані деталі можуть завдати шкоди іншим вузлам, їх елементам. Підробками часто виявляються багато автозапчастини КАМАЗ: електронні деталі, скоби підшипників, вал масляного насоса, гідромуфти, запчастини для КПП та інші.

Kamteh

Чому оригінальні деталі KamAZ надійніше?

Сьогодні є чимало заводів, приватних цехів, де виробляють запчастини для двигуна КАМАЗ і інші елементи, але у них свої технології, особливості виробництва, своя технічна документація. Навіть якщо у них легальне виробництво, деталі можуть не підійти до вантажного автомобіля даного класу, а їх якість мало порівнянно зі стандартами інших постачальників.

Оригінальні деталі КАМАЗа виробляються безпосередньо на концерні, на заводах-суміжниках.

  • Дотримуються всі технологічні вимоги до виробництва.
  • Сировина для таких виробів беруть найбільш якісне: хороші сорти стали, сучасні сплави.
  • Конструкція розроблена фахівцями, на неї є нормативна документація.
  • Виробники добре розуміють, на які навантаження розраховані комплектуючі, якими якостями повинні володіти.
  • У каталогах є абсолютно всі вироби, необхідні для ремонту будь-якої моделі: бортової вантажівки, самоскида або сідельного тягача.
  • Оригінальний номер виробів дозволяє швидко їх ідентифікувати.

Запчастини КАМАЗ в інтернет-магазин «КамТех» поставляються від виробника, минаючи посередників, що знижує ризик шлюбу до мінімуму. Вони відрізняються підвищеною надійністю, їх не доведеться доводити вручну.

Камтех

Порівнюємо оригінали і контрафакт

Оригінальні вироби мають значні переваги перед «сірими».

  1. Ціна. Різниця у вартості зазвичай буває 10-20%, через що автовласники іноді вибирають «сірі» деталі. Але зате термін служби останніх набагато менше, а оригінали витримують заявлений термін експлуатації.
  2. Гарантія. Виробники Kamaz гарантують роботу своїх комплектуючих протягом певного часу, підтверджують це особливим документом. На контрафакт гарантій немає.
  3. Технологія. Підприємства, які постачають вироби на конвеєр автовиробника, постійно шукають нові можливості вдосконалити технологію, зробити деталі міцнішими, надійними, використовуючи сучасні сплави, обробку. Підробки роблять на застарілому обладнанні за старими технологіями.
  4. Контроль. На сучасних заводах кожен вузол, елемент проходить ВТК. Він перевіряється на стендах, практично. Контрафакт не перевіряють.
  5. Якість. Офіційна продукція має сертифікати якості, нелегальна не підтверджує свій рівень ніякими документами.

Вибір оригінальних аналогів – це турбота про своє великовантажному автомобілі, гарантія якісного ремонту, безвідмовної роботи в подальшому.

Де придбати деталі на KAMAZ?

Якщо поломка вже сталася, потрібні комплектуючі, на допомогу прийде магазин запчастин КАМАЗ від компанії «КамТех». Тут в електронному каталозі ви знайдете вузли та їх елементи для будь-якої моделі вантажівки.

  • На українському ринку ми працюємо вже 8 років. Нам довіряють, як приватні покупці, так і компанії, для яких ми підготували особливі оптові пропозиції.
  • Величезні склади в Харкові, площа яких складає більше 15 тисяч кв.м, дозволяє завжди мати в наявності великі партії виробів, забезпечуючи безперебійні оптові поставки тим, хто купує запчастини на Камаз оптом.
  • Товари, представлені в каталозі сертифіковані, їх виготовляють відповідно до нормативів і стандартів, розробленими за участю фахівців.
  • Магазин КАМАЗ працює з усіма споживачами: дрібними підприємцями, фізичними, юридичними особами, ПДВшника, відправляємо як оптові партії, так і окремі деталі.
  • Доставка здійснюється в Київ, Одесу, Дніпро, Миколаїв, інші міста України, ближнього зарубіжжя зручними для замовника способами: «Новою поштою», «Делівері», за допомогою кур'єрів.
  • Ми зацікавлені в довгостроковому співробітництві, тому постійно вдосконалюємо сервіс.

«КамТех» − це інтернет-магазин КАМАЗ, що пропонує запасні деталі для обслуговування і ремонту, асортимент яких налічує більше 4000 найменувань. Приєднуйтесь до нас – ви побачите, що з нами комфортно співпрацювати!

Відгуки про КамТех
Дмитро
Магазин топ, рекомендую всім!
24 Січень у 14:01
Виталий
Сейчас в Україні лучший сайт.
30 Липень 2023 у 14:05
Максим
Брал фильтры топливные ремкомплект к ним кочество на высоте Ещё брал два термостата КамАЗ и прокладки к ним термостаты подошли прокладки прислали не те
22 Вересень 2022 у 11:41
Сергей
Брал синхронизаторы и подшипники на камаз всё в лучшем виде,запчасти качественные,консультанты грамотные много чего подсказали! Спасибо огромное!
28 Грудень 2021 у 21:32
Геннадий
Брал руль с лошодью, огонь!
30 Вересень 2021 у 16:08
Роман
Спасибо ребята, все отлично!!! Буду советовать Вас своим друзьям.
23 Грудень 2020 у 13:37
Виталий
Брал диск сцепления, предварительно оставив заявку на сайте. Перезвонили очень быстро и огромное спасибо за быструю отправку. Буду обращаться еще.
07 Грудень 2020 у 09:56
Слава
Заказывал рулевые тяги, все отлично и качественно, спасибо!
28 Жовтень 2020 у 11:19
Елена Волощук
Все пришло точно и в срок. Спасибо за консультацию. Рекомендую!
20 Жовтень 2020 у 11:18
Гена
Заказывал комплект втулок балансира. Все качественно и в срок. Менеджер связался и проконсультировал.
12 Жовтень 2020 у 17:50
Арсен Онизарян
Здравствуйте. По НДСу брали крышу кабины на 4310 здесь. Установили и на текущий момент никаких вопрос. по-моему около 5 месяцев уже ходит
13 Липень 2020 у 09:52
николай
все отлично получил на 3 день заказ спасибо за хорошие цены
17 Червень 2020 у 19:25
Андрей
Отличный сайт заказывай много проблем нету. Супер!!!!!!!
29 Лютий 2020 у 20:33
Марк
Мені здається, що трішки дорого, але тільки тут було в наявності
23 Грудень 2019 у 16:57
Ян Эдуардович
Компетентные ребята. Так держать!
19 Грудень 2019 у 10:24
Виктор
Заказываю не первый раз. Цены радуют, рекомендую!
19 Грудень 2019 у 10:20
Плис Владимир
Нещодавно отримав у відділенні р/к помпи та отоплювач Планар - повний комплект, усе працює. Дякую
06 Грудень 2019 у 16:51
Власова Ольга
Мальчики молодцы, приехала в магазин, все быстро собрали и отгрузили. Помогли загрузить в машину, за что отдельное спасибо
06 Грудень 2019 у 15:53
Ольга
По дропшиппингу сделали 2.11 первый сборный заказ. Наши клиенты товар получили вовремя в полном объеме. Готовим следующий заказ. Единственный минус - это немного медленная (как на мой взгляд) работа с заказом - не могла дозвониться 10 минут, и перезванивали еще в течении 10-15 мин
05 Листопад 2019 у 12:09
Test
Заказываем запчасти для своего автопарка уже 3 месяц. Бывают небольшие задержки с доставкой, в остальном все нормально.
16 Жовтень 2019 у 17:05
Виктор
Спасибо за качественные детали. Очень выручили. Отправили в кротчайшие сроки. Машина снова в работе! Рекомендую.
15 Жовтень 2019 у 19:53
Марк
Заказывал диски на 4310, всем доволен. Хорошая цена, хороший сервис
11 Жовтень 2019 у 10:51
Кирилл Порейко
Заказал бак на 250 литров Покупкой остался доволен спасибо
08 Жовтень 2019 у 16:57
Valera
kolenval 740.13-1005008-20 s NDS dorogovat, no vzyal zdes, bolshe nigde ne nashol
07 Жовтень 2019 у 06:44
Владимир Поздний
Норм!
28 Вересень 2019 у 18:08
Никита
Работаем по НДС - уже 2-й заказ оформляем, сегодня был на рынке - проверял сборку и погрузку. Все отлично. Из Константиновки в Харьков ездить далеко, но первые пару раз все хотел контролировать. Теперь доверяю. Спасибо, пацаны
26 Вересень 2019 у 11:37
ФЕДІР ЄГОРОВИЧ
Краще беріть одразу на цьому сайті, або як я приїздить на ЛОСК. ГУР був у наявності на складі - одразу запакували, занесли у машину до мене, бо з моєю спиною - це жах. Дякую, мужики!
23 Вересень 2019 у 07:32
Безгинова Ольга
Обслуживание на высшем уровне. Спасибо!
19 Вересень 2019 у 14:12
Валера
Отлично!
12 Вересень 2019 у 07:46
Дмитрий
Заказывал лобовое стекло. Все хорошо. Доехало новой почтой. Упаковка хорошая.
29 Серпень 2019 у 09:55
Сергей Власов
Вкладыши пришли в срок, консультация была полезной. Спасибо!
27 Серпень 2019 у 15:29
Плис Олег
Брал руль на еврик, позвонили и отправили быстро. Лично у меня с ними все в порядке)))
27 Серпень 2019 у 14:58
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