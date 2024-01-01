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Власникам великовантажних машин Камського автомобільного заводу нерідко доводиться шукати запчастини КАМАЗ. Асортимент продукції включає більше 4000 найменувань. Це електрика, електроніка, оптика, коробки передач, елементи ходової, інші запасні частини. Пошуки займають чимало часу, при цьому можна придбати неякісний товар, що призводить до простоїв, неякісного ремонту. Набагато зручніше купити запчастини КАМАЗ в нашому інтернет-магазині, де в електронному каталозі ви знайдете оригінальні деталі від виробника.
Камський автозавод випускає кілька модифікацій великовантажних машин. Це тягачі і самоскиди, бортові вантажівки та військові моделі. Завдяки простоті експлуатації, їх можна зустріти на будь-якій дорозі не тільки в СНД, але і в багатьох країнах світу.
Автовласники цінують їх надійність, тривалість експлуатації. Основні переваги подібних вантажних автомобілів - простота конструкції, нескладний ремонт. KamAZ потрібен скрізь: в сільському господарстві, при будівництві доріг, на будівництвах житлових будинків і підприємств, в промисловості. Часто їх застосовують для перевезення будматеріалів: піску, щебеню, торфу, гравію, цементу.
Машини цього класу відповідають усім заявленим стандартам, поломок з вини автозаводу практично немає. Але навіть сама витривала і міцна модель вимагає техогляду і заміни комплектуючих.
Причиною ремонту можуть бути:
У підсумку потрібні запчастини для кабіни або інші деталі.
Компанія «КамТех» пропонує купити запчастини на КАМАЗ в Україні не так складно, їх виготовленням займаються на багатьох підприємствах. При цьому тільки заводські оригінальні вироби відповідають заданим стандартам і не шкодять автомобілю.
Так, наприклад, якісні підшипники, вкладиші, на перший погляд, складно відрізнити від підробок. Ненадійні продавці легко видають їх за оригінали. У той же час, зламані деталі можуть завдати шкоди іншим вузлам, їх елементам. Підробками часто виявляються багато автозапчастини КАМАЗ: електронні деталі, скоби підшипників, вал масляного насоса, гідромуфти, запчастини для КПП та інші.
Сьогодні є чимало заводів, приватних цехів, де виробляють запчастини для двигуна КАМАЗ і інші елементи, але у них свої технології, особливості виробництва, своя технічна документація. Навіть якщо у них легальне виробництво, деталі можуть не підійти до вантажного автомобіля даного класу, а їх якість мало порівнянно зі стандартами інших постачальників.
Оригінальні деталі КАМАЗа виробляються безпосередньо на концерні, на заводах-суміжниках.
Запчастини КАМАЗ в інтернет-магазин «КамТех» поставляються від виробника, минаючи посередників, що знижує ризик шлюбу до мінімуму. Вони відрізняються підвищеною надійністю, їх не доведеться доводити вручну.
Оригінальні вироби мають значні переваги перед «сірими».
Вибір оригінальних аналогів – це турбота про своє великовантажному автомобілі, гарантія якісного ремонту, безвідмовної роботи в подальшому.
Якщо поломка вже сталася, потрібні комплектуючі, на допомогу прийде магазин запчастин КАМАЗ від компанії «КамТех». Тут в електронному каталозі ви знайдете вузли та їх елементи для будь-якої моделі вантажівки.
«КамТех» − це інтернет-магазин КАМАЗ, що пропонує запасні деталі для обслуговування і ремонту, асортимент яких налічує більше 4000 найменувань. Приєднуйтесь до нас – ви побачите, що з нами комфортно співпрацювати!
Не знайшли, що шукали?
Напишіть, що шукали та менеджер Вас проконсультує та підбере оптимальне рішення саме для Вас